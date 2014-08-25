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ألونسو لدي ماريا: لن أنسى الزجزاج

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ألونسو لدي ماريا: لن أنسى الزجزاج ألونسو لدي ماريا: لن أنسى الزجزاج

وجه شابي ألونسو مايسترو وسط ريال مدريد رسالة وداع لزميله أنخل دي ماريا الذي بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

دي ماريا زامل ألونسو لأربعة أعوام قبل أن يقرر الأرجنتيني الرحيل، ويطلبه يونايتد بعرض يبلغ 80 مليون يورو تصل إلى 90 بحسب صحيفة ماركا.

وكتب ألونسو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "شكرا على كل ما فعلته لنا".

وتابع ألونسو مازحا كونه كان لاعبا سابقا في ليفربول "أتمنى لك دوما الأفضل، حتى لو مع مانشستر يونايتد".

وأضاف "ما حييت لن أنسى الزجزاج الذي فعلته أنت في لشبونة".

ويشير ألونسو إلى الهجمة العنترية التي قام بها دي ماريا في الشوط الإضافي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد.

وقتها كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وركض دي ماريا مراوغا كل خصومه قبل إرسال عرضية حولها جاريث بيل برأسه إلى داخل الشباك، فاتحا الباب أمام ريال مدريد لنيل اللقب الأوروبي العاشر في تاريخ النادي.

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