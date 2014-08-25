بالفيديو - منير الحدادي يستهل مشوار برشلونة بهدف من راكيتيتش

في أول مباراة له بقميص برشلونة، وضع منير الحدادي بصمة ممتازة بتسجيله لهدف جميل في مرمى إلتشي.

برشلونة يستهل الموسم بمواجهة إلتشي على أرض الأخير، ضمن الجولة الأولى من موسم 2014-2015 بالليجا.

ولعب الحدادي المباراة، مستفيدا من إصابة نيمار دا سيلفا وعدم اكتمال شفاء بيدرو رودريجز وكذلك إيقاف لويس سواريز.

ونجح النجم المغربي في التسجيل، بعدما أفلت من الرقابة بامتياز وانفرد بمرمى إلتشي ليضع الكرة ببراعة داخل الشباك.

وجاء الهدف من كرة بينية، هدية للكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يخوض بدوره مباراته الرسمية الأولى لبرشلونة بعدما انتقل إلى قلعة البلوجرانا قادما من سيفيليا.

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