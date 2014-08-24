شوقي غريب يحفز صلاح للرحيل عن تشيلسي

لا يمانع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، رحيل محمد صلاح عن صفوف تشيلسي، إذا استمر ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للبلوز.

وقال غريب: "لست قلقًا بعد ابتعاد صلاح عن القائمة في أول مباراتين، فالموسم لا يزال مبكرًا للغاية، ومتأكد أنه يتدرب جيدًا، ويعيش حياة احترافية كاملة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "صلاح يجد منافسة شديدة داخل صفوف تشيلسي، ولو كان يلعب في مصر، كان سيشارك بصفة أساسة طوال الوقت".

وتابع: "عندما ابتعد ديمبا با عن مباريات تشيلسي، انتقل إلى بيشكتاش التركي، وإذا فعل صلاح ذلك لن يضره، فكل لاعبي العالم يفعلون ذلك، بحثًا عن المشاركة باستمرار".

وأتم شوقي غريب: "دروجبا أيضًا لعب في الصين، وعاد مجددًا إلى تشيلسي، لا بد أن نشجع لاعبي مصر على الفكر الاحترافي، فالرحيل عن تشيلسي لا يقلل من قدرات أي لاعب".

وخرج صلاح من التشكيلة الأساسية والاحتياطية لتشيلسي في مباراتي بيرنلي وليستر سيتي، حيث يعتمد جوزيه مورينيو على دييجو كوستا، شورله، فابريجاس، أوسكار، هازارد، والاحتياطيين راميريز، وويليان.