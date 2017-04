«تحدى الثلج» زوجة الرئيس الأمريكى السابق تباغته بدلو .. وساندى تطالب الرئيس وباسم يوسف للمشاركة

كتب: السيد الحديدي

خلال الإسبوع الماضي، انتشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبعض المشاهير في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يمسكون بدلو مملؤ بالثلج ثم يسكبونه فوق رؤسهم، والبعض يقوم بتلك الطريقة بأساليب مختلفة.

ترجع تفاصيل هذه الظاهرة التي انتشرت فجأة إلي الإعلان عن التضامن مع مرضي التصلب العضلي الجانبي، بالإضافة إلي نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته. وتهدف المبادرة إلى جمع أموال والتوعية حول مرض التصلب العضلي الجانبي، الذي يصيب الجهاز العصبي بالضمور، ويسبب نسبة وفيات عالية بين مصابيه وخاصة الذكور دون الإناث، وانضمت العديد من الشخصيات العامة للتحدي.

وكان أوائل المشاهير في الولايات المتحدة الذين بدأوا “تحدي الثلج” رجل الأعمال الشهير ، بيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ومارك زوكربيرج ، مخترع موقع فيس بوك الشهير. وتلا ذلك العديد من لاعبي كرة القدم والمغنيين ونجوم هيليود.

وفي الفيديو يعلن المتحدي اسم شخص آخر للمشاركة في تحدي الثلج ، وهي طريقة تسويقية لجعل الموضوع ينتشر بصورة كبيرة بين الكثير من المشاهير.

ومؤخرًا دخلت هذه الظاهرة إلي المجتمع المصري من خلال العديد من المشاهير، كان أبرزهم أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك والمدرب السابق للفريق الأبيض، وفيفي عبده ، وشيكابالا، وإبراهيم سعيد.

يبدو أن الرؤساء، ورجال السياسة لم ينجو هم الأخرين من المشاركة في التحدي أو الإقحام بهم، فرئيس الولايات المتحدة السابق، جورج دبليو بوش ظهر في فيديو تداولته المواقع العالمية وهو يجلس في حديقة منزله مخاطبًا زوجته بأنه يمكن أن يوقع علي شيك للتبرع لمرضي التصلب العضلي وعدم التعرض لرش الماء، إلا أنه فوجئ بزوجته لورا تفرغ عليه دلوًا من الماء.

نعود مرة أخري إلي مصر ، حيث قامت الفنانة المصرية ساندي بنشر فيديو لها وهي تقوم بالتحدي، داعيًة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقبول التحدي، إذ ذكرت خلال المقطع . أدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي وباسم يوسف وتامر حسني لقبول التحدي خلال 24 ساعة ، أو التبرع لصالح مرضي التصلب العضلي.

” nominate for icebucketchallange mr president AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي bassem youssef Tamer Hosny and all my fans you guys have 24 hours to accept the challenge or donate” .