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مصر تدرس خلافة ليبيا في استضافة أمم أفريقيا 2017

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مصر تدرس خلافة ليبيا في استضافة أمم أفريقيا 2017 مصر تدرس خلافة ليبيا في استضافة أمم أفريقيا 2017

أرشيفية

يناقش اتحاد الكرة المصري التقدُّم بطلب لاستضافة نهائيات أمم أفريقيا 2017 بعد سحب حق التنظيم من ليبيا بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك.

وأوضح حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة، أنّه سيتم طرح فكرة التقدم لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 التي تم سحبها من ليبيا بسبب الظروف الأمنية.

وأكّد فريد خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر اتحاد الكرة أنه سيتم مناقشة الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر انعقاده الأربعاء القادم، من أجل مناقشة كافة الظروف والأمور الخاصة باستضافة البطولة من عدمه.

ومنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مهلة حتى السابع من سبتمبر القادم فرصة للدول الأفريقية التي ترغب في استضافة البطولة، للتقدُّم بالطلب بصفة رسمية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الجزائرى لكرة القدم قد أعلن من قبل استعداد بلاده لاستضافة الحدث الآفريقى فى حالة اعتذار ليبيا.

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