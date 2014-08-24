بلاغ يتهم موبك دمياط بإهدار مياه نهر النيل والتسبب فى تلوثه

تقدم على صادق شتيه المحامى بدمياط وكيلا عن حسن إبراهيم الشعراوى بالتوكيل رقم 3798 ببلاغ إلى المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات دمياط يحمل رقم 1263 نيابات عامة ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) واللواء محمد عبد اللطيف محافظ دمياط والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بصفتها.

وتضمن البلاغ أنه بالنسبة للمشكو فى حقة الأول، وذلك لمخالفة قانون البيئة ومخالفة قرار وزير البيئة رقم 26 لسنة2011، وذلك بمخالفته الآتى: قيامه بسحب مياه من نهر النيل مباشرة بواسطة مواسير لضخ المياه، وذلك لاستخدامها فى عملية التصنيع، وكذا قيامه بإلقاء مخلفات ضارة بالصحة بنهر النيل، وعدم التزامه بقرار اللجنة المشكلة بقرار من وزير البيئة، والتى تنص على أن تلتزم الشركة بتركيب محطة تحلية مياه البحر، وكذا التزام الشركة بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف، وكذلك مخالفة رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بتاريخ 2012/3/20 من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وذلك بمعاونة المشكو فى حقه الثالث والرابع باعتبارهما رئاسته.

بالاضافة لعدم التزام الشركة بما تعهدت به كتابة فى 2012/8/12، وذلك بقصد إضرار الشعب الدمياطى، وكذا مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2012/4/21، وطالب البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.