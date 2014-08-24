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مقتل وإصابة 43 جنديا وضابطا من قوات «حفتر» والقوات الخاصة ببنغازي

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قتل 8 وأصيب 35 آخرون من جنود القوات الخاصة وقوات اللواء خليفة حفتر، جراء اشتباكات شرسة بمدينة بنغازي، ضد قوات «مجلس شورى ثوار بنغازي» .
>وقال ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة، في تصريح الأحد، «إن خسائر القوات الخاصة وقوات الجيش الليبي أمس وصلت إلى 8 قتلى و35 جنديا» .
>وأضاف أن مطار بنينة والدفاع الجوى وس منصور وس فرج، تحت السيطرة الكاملة لرجال الصاعقة والوحدات المساندة لها من الابطال بقيادة العقيد ونيس بوخمادة أمر القوات الخاصة.
>وأوضح الزوي أن قواتنا كبدت «أنصار الشريعة» خسائر فادحة ولديهم العديد من القتلى.
>يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا منذ 6 أيام بين قوات اللواء خليفة حفتر قائد قوات عملية «كرامة ليبيا» وقوات تابعه لتنظيم «أنصار الشريعة» و«درع ليبيا1» وكتيبتي «راف الله السحاتي» و«17 فبراير» المنضوية تحت مجلس «شورى ثوار بنغازي».

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