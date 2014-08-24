امتحانات «المعادلة» لخريجي الشهادات الفنية 7 سبتمبر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحان المسابقة الموحد للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (المعادلة) لخريجى أعوام 2012، و2013، و2014 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى، للراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، اعتبارا من 7 سبتمبر المقبل.

وقال المجلس، فى بيان أمس، إنه يحق للطالب التقدم مرتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالى عليه، على أن تعقد الامتحانات بقاعة الامتحانات بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أن الامتحان يعقد فى مواد رياضة عامة وطبيعة، وميكانيكا، ورياضة خاصة واللغة الإنجليزية.

وأوضح المجلس أن الامتحانات تعقد فى الفترة المسائية التى تبدأ من الساعة 1 ظهراً، موضحا أن موعد تقديم الطلبات حتى يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، على أن يدفع الطالب 100 جنيه مقابل دخول الامتحان، وأن الأوراق المطلوبة: أصل شهادة التخرج أو مستخرج رسمى منها، أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة وصورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومى، و2 صورة شخصية.

وأعلن المجلس، عقد امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية خريجى أعوام 2012، و2013، و2014 الراغبين فى الالتحاق بإحدى كليات (التجارة- الهندسة- الزراعة- الحقوق) بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2014/2015، ويحق للطالب التقدم للامتحان فى هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.