رونالدو يستعد لخوض مباراته رقم 250 مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني لخوض مباراته رقم 250 بقميص النادي الملكي، وذلك في مواجهة كوردوبا غدا الاثنين في أولى جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا للاحصائيات التي نشرتها صحيفة (آس) الإسبانية، فإن رونالدو سجل 254 هدفا خلال المباريات الـ249 التي خاضها مع الريال حتى الان، هزت شباك 46 فريقا.

وقد تزداد قائمة "ضحايا الدون" إلى 48 فريقا مع انضمام كوردوبا وإيبار إلى دوري الدرجة الأولى، حيث لم يسبق أن واجه أي من الفريقين.

ويسعى كريستيانو لتحقيق فوز كبير ينسي الجماهير الهزيمة التي مني بها الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني، ما كلفه اللقب.

وغاب "صاروخ ماديرا" عن الشوط الأول من هذه المواجهة نظرا لمعاناته من حمل عضلي زائد في ساقه اليسرى، ولكن التأخر بهدف أجبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الدفع به في الشوط الثاني، ولكن دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

وتدرب كريستيانو بصورة طبيعية مع زملائه في الفريق، ما يشير إلى تعافيه الكامل من الالام التي كان يعاني منها وينبئ بأن أنشيلوتي سيدفع به أساسيا أمام كوردوبا.