أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو يستعد لخوض مباراته رقم 250 مع ريال مدريد

Google+ Print
رونالدو يستعد لخوض مباراته رقم 250 مع ريال مدريد رونالدو يستعد لخوض مباراته رقم 250 مع ريال مدريد

مدريد، (إفي): يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني لخوض مباراته رقم 250 بقميص النادي الملكي، وذلك في مواجهة كوردوبا غدا الاثنين في أولى جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا للاحصائيات التي نشرتها صحيفة (آس) الإسبانية، فإن رونالدو سجل 254 هدفا خلال المباريات الـ249 التي خاضها مع الريال حتى الان، هزت شباك 46 فريقا.

وقد تزداد قائمة "ضحايا الدون" إلى 48 فريقا مع انضمام كوردوبا وإيبار إلى دوري الدرجة الأولى، حيث لم يسبق أن واجه أي من الفريقين.

ويسعى كريستيانو لتحقيق فوز كبير ينسي الجماهير الهزيمة التي مني بها الفريق أمام أتلتيكو مدريد في إياب كأس السوبر الإسباني، ما كلفه اللقب.

وغاب "صاروخ ماديرا" عن الشوط الأول من هذه المواجهة نظرا لمعاناته من حمل عضلي زائد في ساقه اليسرى، ولكن التأخر بهدف أجبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الدفع به في الشوط الثاني، ولكن دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

وتدرب كريستيانو بصورة طبيعية مع زملائه في الفريق، ما يشير إلى تعافيه الكامل من الالام التي كان يعاني منها وينبئ بأن أنشيلوتي سيدفع به أساسيا أمام كوردوبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع