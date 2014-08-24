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بالمستندات..«المالية» تخاطب رئيس جامعة الأزهر السابق بتخفي رواتب العاملين

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بالمستندات..«المالية» تخاطب رئيس جامعة الأزهر السابق بتخفي رواتب العاملين بالمستندات..«المالية» تخاطب رئيس جامعة الأزهر السابق بتخفي رواتب العاملين

أحد العاملون في الجامعة

حصلت وكالة ONA للأنباء، علي خطاب موجه من وزراة المالية إلى رئيس جامعة الأزهر السابق أسامة العبد، مطالبًا منه برفع حوافز و مكافأت هيئة التدريس، وخفض حوافز العاملين بالجامعة من 200 % الي 150 %، مما أثار غضب العامليين في الأونة الأخيرة، وأدي ذلك الي أضرابهم عن العمل حتي يتم صرف جميع مستحقاتهم .

و أكد أحمد حسين، موظف بالجامعة، و عضو رابطة موظفي جامعات ، أن الخطاب الذي يحتوي علي خفض الحوافز و مكافأت الأمتحانات لم يمس سوي جامعة الأزهر دون عن باقي الجامعات .

الجدير بالذكر أن العاملون بالجامعة قاموا صباح اليوم بقطع الطريق أمام الجامعة و ذلك بسبب تعنت وزارة المالية في صرف مستحقاتهم .

المراسل: أحمد سامح – عمر عبدالناصر

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