بالمستندات..«المالية» تخاطب رئيس جامعة الأزهر السابق بتخفي رواتب العاملين

حصلت وكالة ONA للأنباء، علي خطاب موجه من وزراة المالية إلى رئيس جامعة الأزهر السابق أسامة العبد، مطالبًا منه برفع حوافز و مكافأت هيئة التدريس، وخفض حوافز العاملين بالجامعة من 200 % الي 150 %، مما أثار غضب العامليين في الأونة الأخيرة، وأدي ذلك الي أضرابهم عن العمل حتي يتم صرف جميع مستحقاتهم .

و أكد أحمد حسين، موظف بالجامعة، و عضو رابطة موظفي جامعات مصر، أن الخطاب الذي يحتوي علي خفض الحوافز و مكافأت الأمتحانات لم يمس سوي جامعة الأزهر دون عن باقي الجامعات .

الجدير بالذكر أن العاملون بالجامعة قاموا صباح اليوم بقطع الطريق أمام الجامعة و ذلك بسبب تعنت وزارة المالية في صرف مستحقاتهم .

المراسل: أحمد سامح – عمر عبدالناصر