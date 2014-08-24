وزير الدفاع يشهد إحدى المراحل الرئيسية لمشروع تدريبى بإستخدام مقلدات «المايلز»

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

يعد التدريب أحد أبرز الأنشطة التى يتم خلالها إستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية ومقلدات الرماية بالليزر لصقل المهارات الميدانية والقتالية للوحدات المنفذة للتدريب، وقياس قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية المكلفة بها فى الوقت والمكان المحددين طوال مراحل التدريب.

وناقش القائد العام عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات المختلفة أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد القائد العام بالأداء المتميز لكافة العناصر المشاركة، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة بما يمتلكوه من حس وطنى وإستعداد دائم للتضحية من أجل أمن مصر وسلامة شعبها، فإنهم حريصون على الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والإدارية والفنية وتحديث ما تملكه من أسلحة ومعدات، والإهتمام ببناء المقاتلين علمياً ومهارياً، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية بما يعزز قدرتها على الوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية إنجازات الشعب المصرى وصون أمنه وإستقراره.

وشدد على ضرورة البعد عن النمطية فى تخطيط وتنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية بما يتناسب مع حجم التهديدات التى تواجه أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات، وطالب بالإهتمام بالتدريب التخصصى لكافة العناصر الفنية والإدارية والمعاونة، والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها، وإستغلال التطور الذى تشهده المنظومة التدريبية داخل القوات المسلحة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

كما إلتقى الفريق أول صدقى صبحى عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الضباط الإحتياط وأكد لهم أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء حضارتها الجديدة بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدى الصعاب، وأن مصر ماضيةٌ بكل قوة نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بفضل تلاحم الشعب المصرى وإلتفافه حول قيادته الطموحة لدعم ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة تعزز إنطلاقتها نحو المستقبل وإستعادة مكانتها ودورها الحضارى فى المنطقة والعالم.

> وأشار القائد العام أن القوات المسلحة حريصة على بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه، وتوفير كافة الإمكانات لبناء قوات عصرية وحديثة ترتكز على العلم والعمل الجاد والتضحية، مؤكداً أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية هم أمل مصر ومستقبلها لبناء جيش وطنى قوى يعمل بكل الولاء للوطن والوفاء لشعبه.

وطالب القائد العام طلبة الكلية بأن يكونوا قدوة لشباب مصر فى الإنضباط والعمل الجاد والإهتمام بالعلم والمعرفة، مؤكداً أن إنتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه فى أعناقهم ومبعث لإعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعبه العظيم.

وقام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس تقديراً لما يبذلونه من جهود كبيرة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتكريم عدد من الطلبة المتفوقين علمياً ورياضياً خلال دراستهم بالكلية.