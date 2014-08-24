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لبيب يعد شيوخ قبائل البحر الأحمر بعرض مطالبهم علي السيسي ورفضهم التبعية لمحافظات الصعيد

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لبيب يعد شيوخ قبائل البحر الأحمر بعرض مطالبهم علي السيسي ورفضهم التبعية لمحافظات الصعيد لبيب يعد شيوخ قبائل البحر الأحمر بعرض مطالبهم علي السيسي ورفضهم التبعية لمحافظات الصعيد

 

وزير التنمية المحلية  اللواء عادل لبيب

وعد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وفد شيوخ وشباب قبائل مدن جنوب البحر الأحمر بعرض مطالبهم بانشاء محافظة جديدة جنوب البحر الأحمر تضم «القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين» علي الرئيس عبدالفتاح وذلك بعد اعتراضهم علي تقسيم مدن جنوب المحافظة علي تبعيتهم لمحافظات جنوب الصعيد. 

ومن جانبه أكد محمد طاهر سدو، الناطق باسم قبائل حلايب وشلاتين وأحد المشاركين في الاجتماع، أنه حمل رسالة من جميع شيوخ القبائل رفضهم قرار التقسيم وأن تبعيتهم لأسوان يعد استمرار لمعاناتهم في الحصول علي الخدمات ويعطل التنمية ويخالف ما تم من وعود لشيوخ القبائل خلال الانتخابات الرئاسية.

وأكد شاذلي القرباوي أحد المشاركين في الاجتماع أن جميع قبائل البحر الأحمر ترفض توزيع مدنهم علي محافظات الصعيد وأن المطلب الأساسي لهم انشاء محافظة جديدة للبحر الأحمر تسمي جنوب البحر الأحمر وتضم مدن القصير وحلايب وشلاتين ومرسي علم.

كانت مدينة القصير قد شهدت عدد من المسيرات والمؤتمرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية والهتافات ضد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية لرفض قرار التقسيم والتبعية لمحافظة قنا.

 

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