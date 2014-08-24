طبق مبتكر من المعكرونة مع العدس الأسمر بالبصل المحمر

الوصفة من إعداد الطاهية أيناس عاهد



المقادير :



معكرونة صغيرة مسلوقة أي نوع

2 بصل مقطع جوانح ومحمر

1 كوب عدس أسمر مسلوق

1/4 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 سن ثوم مهروس

4 حبات بندورة مقشرة ومفرومة ناعم.

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

4 ملعقة كبيرة من رب البندورة

1/4 ملعقة صغيرة من الشطه المجروشه .

1/2 كوب معكرونة سباغيتي مسلوقة.

ربع كوب زيت زيتون .



طريقة التحضير:

1. نسلق نوعين المعكرونة بالماء المملح وقليل من الزيت .

2. نضع قليل من زيت الزيتون بقدر ونضيف الثوم والبندورة مع البهارات ومعجون البندورة وتترك لتتسبك على نار متوسطة

3. ثم نضيف المعكرونة الصغيرة المسلوقة مع كوب من ماء سلق المعكرونه وتترك لتتسبك معا .

4. عند التقديم نضع المعكرونة بالصلصة ثم نضيف عليها العدس الأسمر المسلوق والبصل المحمرثم السباغيتي المسلوقة ونزينها بالبصل المحمر ورشة بقدونس مفروم ونضع فوقها قليل من الشطه الحمراء.

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