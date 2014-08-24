ماريا كاري في أول تصريح بعد إنفصالها عن زوجها

خرجت النجمة العالمية Mariah Carey عن صمتها وأعربت عن غضبها من زوجها المغني Nick Cannon الذي أعلن خبر إنفصالهما في العلن وبطريقة مختلفة تماماً عن التي إتفقا سابقاً عليها.

وكشف مصدر مقرب من Carey البالغة من العمر 44 عاماً، أنها و Cannon كان يحضرّان لخطاب ثنائي يعلنا من خلاله نيتهما في الإنفصال أمام الجمهور، إلا أن الأخير غدر بها وفضح أمرهما بشكل غير لائق على الإطلاق.

وأكثر ما أزعج Mariah حسب ما أفادت إحدى المصادر، هو أن زوجها أخبر الجميع أنهما منفصلان منذ شهر تقريباً ولا يقيمان مع بعضهما في منزل واحد.

يشار إلى أن النجمين Mariah Carey و Nick Cannon قررا الإنفصال بعد زواج إستمر 6 سنوات وأثمر عن ولادة توأم، والسبب الأساسي هو غيرة Carey التي تكبره بـ 12 سنة.