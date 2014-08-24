محمد رجب "دي جي" في مارينا

قرر الفنان محمد رجب الابتعاد عن زحام القاهرة وقضاء إجازته في مارينا على شاطىء "White Beach"، حيث قضى "سيدتي نت" يوم كامل مع رجب الذي يُمضي وقت مميز مع الدي جي ياسر الحريري.

رجب قرر أن يُشعل هو الشاطئ ويقوم بدور الدي جي لدقائق، إذ قدم تراك موسيقي مميز حيث تفاعل معه روّاد الشاطىء بشكل كبير، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

رجب كان حريص على الجّلوس لفترة أمام البحر للاستمتاع بمنظره الرائع والدردشة مع أصدقائه، إذ يقضي رجب إجازته مع صديقه المستشار عبد الرحمن الزواوي.

وأتت هذه الإجازة لجرب قبل البدء في فيلمه الجديد "مصور فوتوغرافي"، وذلك لاستعادة نشاطه، حيث سيجتمع مع الكاتب محمد سمير مبروك خلال جلسات عمل، كان قد بدأها قبل السفر، ثم قرر الحصول على إجازة قصيرة. أما العودة من الإجازة فستكون يوم الأحد المقبل.