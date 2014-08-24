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بالفيديو والصور .. العاملون بالأزهر يهدون بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم

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بالفيديو والصور .. العاملون بالأزهر يهدون بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم بالفيديو والصور .. العاملون بالأزهر يهدون بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم

مظاهرات-العاملون-بالازهر

هدد العاملين بجامعة الازهر، أن في حالة عدم الاتسماع وتنفيذ مطالبهم بحصولهم على رواتبهم ستستمر الوقفات الاحتجاجية، وسيتم التصعيد حتى تحقيقها .

وقال أحد العاملين في تصريحات لوكالة ONA للأنباء، أن سبب احتجاجهم و تصعيدهم بقطع طريق النصر، أنه تم خضم من راتبهم و منعهم من الحصول على حوافز و أكدوا أن هذا النظام لم يطبق الا على العاملين بجامعة الأزهر فقط .

و أضاف الموظفين أنه فى حالة عدم الأستماع الى مطالبهم و حصولهم على راتبهم ستستمر الوقفات الأحتجاجية و التصعيدات حتى الوصول الى حل لمطالبهم .

المراسلين : أحمد سامح – عمر عبدالناصر

 

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