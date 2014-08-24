بالفيديو والصور .. العاملون بالأزهر يهدون بالتصعيد إن لم تتحقق مطالبهم

هدد العاملين بجامعة الازهر، أن في حالة عدم الاتسماع وتنفيذ مطالبهم بحصولهم على رواتبهم ستستمر الوقفات الاحتجاجية، وسيتم التصعيد حتى تحقيقها .

وقال أحد العاملين في تصريحات لوكالة ONA للأنباء، أن سبب احتجاجهم و تصعيدهم بقطع طريق النصر، أنه تم خضم من راتبهم و منعهم من الحصول على حوافز و أكدوا أن هذا النظام لم يطبق الا على العاملين بجامعة الأزهر فقط .

و أضاف الموظفين أنه فى حالة عدم الأستماع الى مطالبهم و حصولهم على راتبهم ستستمر الوقفات الأحتجاجية و التصعيدات حتى الوصول الى حل لمطالبهم .

المراسلين : أحمد سامح – عمر عبدالناصر

" frameborder="0">" frameborder="0">