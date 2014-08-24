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بالصور..حملة مكبرة لإزالة التعديات بدسوق وتحرير محاضر للمخالفين

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بالصور..حملة مكبرة لإزالة التعديات بدسوق وتحرير محاضر للمخالفين بالصور..حملة مكبرة لإزالة التعديات بدسوق وتحرير محاضر للمخالفين

شهدت مدينة دسوق حملة مكبرة  برفع الإشغالات بتوجيهات اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، وبرئاسة اللواء  مصطفى تمام نائب مدير أمن كفر الشيخ، و العميد محمد رميح رئيس قسم المرافق، شملت عدد من الشوارع والأحياء منها  ”ميدان زويل – شارع الشركات – الميدان الابراهيمى – شارع سعد”.

قام من خلالها بالمرور على  المقاهي العامة وعربات الكارو المنتشرة بالطرق والإعلانات المعلقة  بالشوارع المذكورة، حيث تم ضبط 15 محضر إشغال طريق و 4 مركبة نقل بطيء ( عربات يد) و 167 مضبوطات متنوعة و 47 إزالة إعلانات و 209 إشغالات.

كما تم تنفيذ قرارين إداري إزالة حتى سطح الأرض كما تم تحرير 23 محاضر نظافة وجارى استكمال الحملة بالأيام القادمة لتحقيق السيولة المرورية بالطرق ورفع الإشغالات بباقي مدن ومراكز المحافظة.

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