بالصور ..محافظ سوهاج يناقش هيكلة شركة سوهاج للصناعات الغذائية‎

عقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، اجتماعا صباح اليوم بمكتبه لمناقشة هيكلة شركة سوهاج للصناعات الغذائية والتى يتم تداولها بالبورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام، والمهندس ممدوح فؤاد جرجس رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج للصناعات الغذائية، والدكتور إيهاب عبد الفتاح المستشار القانونى للشركة، والمهندس كمال أبو زيد مدير عام تنفيذى الشركة .

وقد تم مناقشة حاجة الشركة لزيادة رأس المال بمبلغ 130 مليون جنية لاعادة هيكلة الشركة للتداول بالبورصة، حيث تمت موافقة وزارة الزراعة على اعطاء قرض للشركة بمبلغ 10 مليون جنية لتعديل خط الانتاج بها، كما سيتم تجديد مطحن المكرونة لاجل انتاج جميع انواع الدقيق بجانب دقيق السيمولينا .

من جانب اخر هناك منحة مقدمة من المانيا بمبلغ 245 مليون يورو لصالح الشركة لتنفيذ بعض المشروعات منها مشروع انشاء مستشفى علاجى سعة 300 سرير وعلى مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع والذى من المقترح تنفيذه بمنطقة الظهير الصحراوى بجرجا , وايضا مشروع انشاء مصنع للتحاليل الطبية والذى من المقترح انشاؤه بقرية الصوامعة او بجوار المستشفى .

أما بخصوص مشكلة تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة بالبورصة لفتح باب الاكتتاب وزيادة رأس المال وضمان تغطية المبلغ بالكامل وبدون تجزئة سوق العمل للاكتتاب فقد قرر المحافظ مخاطبة وزير الاستثمار بهذا الشأن .