عبد العاطي لـ ” بي بي سي : الإتصالات المصرية مستمرة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن الاتصالات المصرية متواصلة ومستمرة مع الأطراف المعنية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الاتصالات لم تتوقف على الإطلاق منذ كسر التهدئة.

وأضاف عبد العاطى -فى تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، أن المفاوضات التي ترعاها الحكومة المصرية تأتي في إطار الحرص المصري الشديد على وقف حمام الدم الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى.

وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن تتم الاستجابة للدعوة المصرية بالدخول في تهدئة غير محددة المدة والحضور مرة أخرى للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين لتناول كافة القضايا المطروحة التي تهم كل طرف بما يحقق المصالح الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي أن السلطات المصرية تقوم بجهد من خلال مفاوضات غير مباشرة، انطلاقا من مسئولية مصر التاريخية تجاه الأشقاء الفلسطينيين وحرصها الكامل على وقف سفك دماء الأبرياء، وذلك من خلال طرح الأفكار والاستماع إلى مواقف كل طرف ثم تطويرها في إطار أفكار محددة تتناول قضايا التهدئة وقضايا رفع الحصار.

وأكد أن السلطات المصرية تسعى للوصول لهدنة غير محددة المدة بين الطرفين معولة فى ذلك على تحمل الطرفان لمسئولياتهما، مع وجود رغبة مشتركة من الجانبين لإعطاء فرصة لاستكمال المفاوضات غير المباشرة للانتهاء من باقي النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها حتى الآن.

أ ش أ