السيسي: لا أبالي بـ«داعش»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إنه «لا يبالي بـ«داعش» أو بما يسمى «دالم» (الدولة الإسلامية في ليبيا ومصر)، طالما أن هناك شعبا مصريا يقف خلف جيشه».

وأضاف السيسي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه طالما ظل الشعب المصري العظيم وراء قواته المسلحة فلا خوف لا من «داعش» أو من غيرها.

ورد السيسي على سؤال حول مزاعم بشأن وجود تنظيم داعش أو «دالم» في مصر، قائلا: «داعش إيه طالما خليت بالك يا مصري من جيشك، فإن أي شيء سيتم دهسه وفرمه مهما كانت قوة هؤلاء».