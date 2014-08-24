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غريب: نواجه أزمة في جمع المعلومات عن السنغال وتونس

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غريب: نواجه أزمة في جمع المعلومات عن السنغال وتونس غريب: نواجه أزمة في جمع المعلومات عن السنغال وتونس

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب عن وجود أزمة في جمع المعلومات عن السنغال وتونس منافسي الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وتستعد مصر لافتتاح مشوارها ضمن المجموعة السابعة أمام السنغال يوم الخامس من سبتمبر المقبل، قبل الاصطدام بتونس في العاشر من الشهر ذاته.

6 زمالك و5 أهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

وقال غريب في مؤتمر صحفي: "نسعى للفوز على السنغال وتونس، ولكننا نواجه أزمة في جمع المعلومات عن الفريقين".

وتابع "بشكل عام، مواجهة السنغال وتونس وبتسوانا أيضا ستكون صعبة".

ومن المقرر أن يبدأ معسكر في أسوان يوم 25 أغسطس الجاري، حيث يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام كينيا.

وأشار غريب إلى محاولات من الاتحاد المصري لكرة القدم لإقناع نظيره الدولي "فيفا" لاحتساب مواجهة كينيا كمباراة في الأجندة الدولية.

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فيديو اليوم السابع

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