الجهاز الفني لمصر يضع ثقته في حمودي

رغم الحالة المتردية التي ظهر عليها أغلب اللاعبين المصريين في الاسبوع المنصرم، لازال منتخب الفراعنة لديه آمال كبيرة يضعها على كتفي أحمد حمودي.

حمودي قدم مباراة مميزة مع بازل في مواجهة فريق إيطاليان بكأس سويسرا مساء يوم السبت.

ويأتي تألق حمودي في وقت شهد إخفاق لفرق هال سيتي وريو أفي في الفوز خلال جولة الذهاب من المرحلة الثانية للتصفيات التمهيدية للدوري الأوروبي.

كذلك قدم الأهلي مستوى متراجعا أمام النجم الساحلي رغم تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والزمالك خسر أمام الهلال السوداني بعرض سيء.

وعقب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر "حمودي قدم مباراة مبشرة للغاية من وجهة نظري".

وأكد "سيكون له دور كبير مع المنتخب بلا شك في المرحلة المقبلة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس في المرحلتين المقبلتين من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.