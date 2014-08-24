غريب يوضح.. كيف يتعامل مع قلق الأهلي والزمالك وتراجع المحترفين؟

تراجع في نتائج الأهلي والزمالك.. مستوى متواضع من المحترفين، كلها مشاكل تواجه منتخب مصر قبل انطلاق مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

وتستعد مصر لافتتاح مشوارها ضمن المجموعة السابعة أمام السنغال يوم الخامس من سبتمبر المقبل، قبل الاصطدام بتونس في العاشر من الشهر ذاته.

ويلعب الفراعنة مع كينيا وديا في أسوان نهاية الشهر الجاري، قبل السفر إلى داكار.

الأهلي والزمالك

دائما ما كان يقال أن مستوى منتخب مصر مرتبط بالأهلي، ولكن حاليا لا الأهلي جيد، ولا الزمالك أيضا.. فكيف سيتعامل شوقي غريب مع هذه الأزمة؟

صحيح أن الأهلي تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، ولكن مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو نفسه قال أن الفريق الأحمر محظوظ بالتأهل في هذا المستوى.

أما الزمالك، فلم يستطع عبور مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة جهازين فنيين.

وضم غريب ستة لاعبين من الزمالك وخمسة من الأهلي في قائمة مواجهتي السنغال وتونس.

6 زمالك و5 أهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

وقال غريب في المؤتمر الصحفي "مستوى الأهلي والزمالك الحالي يقلقنا بكل تأكيد، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا لن يكون مؤشرا إلى مستقبل المنتخب".

وإلى جانب لاعبي القطبين، ضم غريب ثلاثة لاعبين من سموحة ولاعبين اثنين من الإسماعيلي بجانب أمير عبد الحميد حارس وادي دجلة.

وأوضح مدرب منتخب مصر "مباراة كينيا ستحل أزمة اللاعبين غير الجاهزين".

المحترفون

وتضم قائمة المنتخب 12 محترفا، على رأسهم محمد صلاح جناح تشيلسي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورامي ربيعة من سبورتنج لشبونة.

ولم يشارك اللاعبون الثلاثة مع فرقهم حتى الآن في أي مباراة.

وعن ذلك قال غريب: "عدم مشاركة المحترفين مع فرقهم وظهور البعض الآخر بمستوى متواضع لا يقلقنا، ولا تنسوا أننا في بداية الموسم".

وتابع "لدينا خطة للتعامل مع عدم جاهزية صلاح وشيكابالا وربيعة".

ولم يدخل صلاح قائمة تشيلسي في المباراتين الافتتاحيتين للدوري الإنجليزي أمام بيرنلي وليستر سيتي.

ويقول غريب عن ذلك "صلاح ينافس أفضل لاعبي العالم في تشيلسي".

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ونفس الحال مع شيكابالا، الذي لم يدخل قائمة سبورتنج لشبونة في أول مباراتين في الدوري البرتغالي، ثم جاء التعاقد مع لويس ناني من مانشستر يونايتد ليصعب مشاركته.

فيما لايزال رامي ربيعة يبحث عن الانسجام مع فريقه الجديد، من خلال اللعب مع الرديف.

وتعاني كتيبة المصريين في ناسيونال ماديرا من هزائم في الدوري البرتغالي والدوري الأوروبي، مع عدم مشاركة أحمد حسن "كوكا" مع فريقه ريو آفي بصورة مستمرة.

ولن يجد غريب نفس المشكلة مع محمد النني وأحمد حمودي ثنائي بازل، خاصة أن الأخير شارك أخيرا في مباراة رسمية أمام إيطاليان في كأس سويسرا وقدم أداء جيدا.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي: "حمودي مستواه مبشر، وتألقه يسعدنا".

ويشارك أيضا أحمد المحمدي مع فريقه هال سيتي بصفة مستمرة، ولكن غريب عليه أن يجد حلا للمشكلة الأبدية المتمثلة في تراجع مستواه مع المنتخب.

ويتم غريب "لازلنا في مرحلة بناء منتخب جديد، وضم لاعبين صغار السن ومحترفين يسرع مهمتنا".