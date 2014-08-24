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غياب دي ماريا عن تدريبات ريال مدريد.. وعودة خضيرا

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غياب دي ماريا عن تدريبات ريال مدريد.. وعودة خضيرا غياب دي ماريا عن تدريبات ريال مدريد.. وعودة خضيرا

مدريد، (إفي): في ظل الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب ريال مدريد عن صفوف الفريق، غاب اللاعب عن التدريبات التي خاضها الميرنجي صباح اليوم الأحد.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن دي ماريا لم يشارك في الحصة التدريبية التي خاضها الريال قبل مواجهة قرطبة في أولى جولات الليجا غدا الاثنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير اخبارية أن دي ماريا سيرتدي قميص مانشستر يونايتد خلال أيام.

وأوضحت التقارير أن دي ماريا سينتقل إلى الفريق الإنجليزي خلال الأسبوع الجاري مقابل 70 مليون يورو، بعد فشل المفاوضات التي أجراها باريس سان جيرمان مع النادي الملكي لضم اللاعب.

وفي المقابل، شارك في المران الألماني سامي خضيرا، الذي أكد الجمعة اقتراب احتمالية رحيله عن ريال مدريد.

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