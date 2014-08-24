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سيميوني: انتظر القرار ' العادل ' بشأن إيقافي

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سيميوني: انتظر القرار ' العادل ' بشأن إيقافي سيميوني: انتظر القرار ' العادل ' بشأن إيقافي

مدريد، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني استعداده لتحمل تبعات طرده في مباراة إياب كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بهدف نظيف.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رايو فايكانو غدا الاثنين، "ما حدث في ذلك اليوم موضوع منتهي، والعودة للحديث عنه ليس جيدا. سيكون على المسؤولين اتخاذ القرار الذي يرونه عادلا وأتمنى أن يكون أقل ما يمكن لصالح الفريق".

وأوضح "نعرف أن من العدل أن يكون هناك ثمن للخطأ وفي هذا الصدد نحن ننتظر لمعرفته"، وذلك بعد طرده في الدقيقة 25 للاحتجاج خارج المنطقة الفنية في عدة مناسبات، متجاهلا تعليمات الحكم الرابع الذي طلب منه في عدة مناسبات التوقف عن هذه الأفعال، وفقا لما جاء في تقرير الحكم.

وأضاف الحكم في تقريره "فور طرده، توجه إلى الحكم الرابع وضربه براحة يده على رأسه في مناسبتين. وبعد ذلك، وقبل التوجه إلى غرف تغيير الملابس حيا عدة مرات في اشارة لعدم رضاه عن القرار"، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وفيما يتعلق بتدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العنيف مع لاعبه دييجو جودين في لقاء الجمعة، قال سيميوني "لم أر هذه اللقطة من المباراة"، مشيرا إلى أن الواقعة ليست واضحة عبر شاشات التلفزيون.

وأوضح "ولكنها مواقف تصدرون أحكامكم عليها. دائما ما نقول نحن إن ما يحدث داخل الملعب يظل بداخله"، مشيرا إلى أنه شاهد واقعة لوكا مودريتش "كنت في النفق أشاهد المباراة عندما طرد، هذا رأيته عبر شاشات التلفزيون وكذلك أنتم".

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