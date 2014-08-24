توتو سبورت: بودولسكي اختار يوفنتوس

ذكرت صحيفة توتو سبورت ذات الصلة الوثيقة بنادي يوفنتوس، أن السيدة العجوز على وشك الظفر بالنجم الألماني الأعسر، لوكاس بودولسكي.

أرسنال لا يمانع رحيل اللاعب الألماني صاحب الـ28 عاما عن النادي اللندني، خاصة بعد التعاقد مع أليكسس سانشيز هذا الصيف.

ويرغب يوفنتوس في ضم مهاجم، ويرى في بودولسكي خير اختيار كون اللاعب يجيد كجناح وكصانع ألعاب فضلا عن مركزه الأصلي.

وطلب يوفنتوس ضم اللاعب، وبحسب توتو سبورت حصل النادي الإيطالي على وعد من بودولسكي بأن يختاره حال وافق أرسنال على العرض، حتى لو تقدمت أندية أخرى للظفر به.

ويغري يوفنتوس، لاعب بايرن ميونيخ السابق بدور رئيسي في التشكي بجوار كارلوس تيفيز، وبزيادة في الراتب الذي يتقاضاه مع أرسنال.