«الدفاع الشعبي» بأوكرانيا تعلن قتلها 150 جنديا

ذكرت هيئة أركان جيش «جمهورية دونيتسك الشعبية» (المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا) أن الهجوم المضاد الذي تقوم به منذ اليومين الماضيين أسفر عن مقتل 150 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 منظومات «سميرتش» و12 منظومة «جراد» و17 دبابة.

ونقلت الهيئة عن قناة «روسيا اليوم» الإخبارية،الأحد، تأكيدها سيطرة قوات الدفاع الشعبي على التجمعات السكنية في نوفودفورنويه وأوسيكوفو وكلينوفكا وسترويتيل ولينينسكويه ونوفوكاتيرينوفكا، مضيفة أنها قامت أيضا بمحاصرة عدد كبير من الجنود الأوكرانيين في منطقة التجمعات السكنية في فويكوفسكويه وكوتينيكوفو والكسييفسكويه وأوسبينكا.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الشعبي تحاصر حاليا نحو 5 آلاف شخص و50 دبابة وأكثر من 200 مدرعة ونحو 50 منظومة صاروخية من طراز «جراد» و«أوراغان» وأكثر من 100 هاون تابعة للجيش الأوكراني.

وتقوم القوات الأوكرانية منذ 3 أشهر بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا ضد قوات الدفاع الشعبي، التي أعلنت كلا من دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين شعبيتين لا تعترفان بشرعية سلطات كييف الحالية.

يذكر أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق الجنوب الشرقي من أوكرانيا اندلعت في نهاية شهر فبراير عام 2014 ردا على التغيير العنيف للسلطة في البلاد، والمحاولات اللاحقة من قبل المجلس الأعلى للبرلمان الأوكراني لإلغاء صفة الوضع الإقليمي للغة الروسية.