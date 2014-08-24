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6 زمالك و5 أهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

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6 زمالك و5 أهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس 6 زمالك و5 أهلي في قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال وتونس

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب قائمة الفراعنة لمواجهتي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وتستعد مصر لافتتاح مشوارها ضمن المجموعة السابعة أمام السنغال يوم الخامس من سبتمبر المقبل، قبل الاصطدام بتونس في العاشر من الشهر ذاته.

وتضم قائمة 12 محترفا، و18 لاعبا من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب في أسوان يوم 25 أغسطس الجاري، حيث يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام كينيا.

وينضم المحترفون إلى المعسكر يوم 31 أغسطس.

وجاءت قائمة الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري (الإسماعيلي) - شريف إكرامي (الأهلي) - أحمد الشناوي (الزمالك) - أمير عبد الحميد (وادي دجلة)

خط الدفاع: شوقي السعيد (الإسماعيلي) - أحمد سعيد "أوكا" (سموحة) - صبري رحيل (الأهلي) - محمد عبد الشافي - حازم إمام (الزمالك) - أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) - أحمد حجازي (فيورنتينا) - علي غزال (ناسيونال ماديرا) - رامي ربيعة (سبورتنج لشبونة) - أحمد فتحي (أم صلال)

خط الوسط: حسام غالي - محمود تريزيجيه (الأهلي) - مؤمن زكريا - عمر جابر (الزمالك) - حسني عبد ربه (الإسماعيلي) - إبراهيم عبد الخالق (سموحة) - محمود عبد المنعم "كهربا" (جراسهوبرز السويسري) - صالح جمعة (ناسيونال ماديرا البرتغالي) - محمود عبد الرازق "شيكابالا" (سبورتنج لشبونة) - أحمد حمودي - محمد النني (بازل)

خط الهجوم: خالد قمر (الزمالك) - هاني العجيزي (سموحة) - عمرو جمال (الأهلي) - محمد صلاح (تشيلسي الإنجليزي) - أحمد حسن " كوكا" (ريو إفي البرتغالي)

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