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مقتل شخص برصاص مجهولين في لحج جنوبي اليمن

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لقي شخص مصرعه، الأحد، برصاص مسلحين مجهولين في لحج جنوبي اليمن.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن «شخصا يدعى محمد ثابت تعرض لإطلاق نار من مسلحين في مدينة الحوطة كبرى مدن لحج، ولاذوا بالفرار، بينما تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بعد وصوله المستشفى».

وتشهد محافظة لحج توترات أمنية بسبب تواجد مسلحين يهاجمون مواقع أمنية ومسئولين حكوميين، وتتهمهم السلطات بالارتباط بتنظيم القاعدة الذي يخوض حربا مفتوحة مع القوات الحكومية منذ العام 2011 في لحج ومحافظات يمنية أخرى.

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