الجيش اللبناني يعثر على منصة إطلاق الصواريخ على إسرائيل

عثر الجيش اللبناني على منصة اطلاق الصواريخ التي استهدفت إسرائيل من جنوب لبنان الليلة الماضية.

وذكر مصدر عسكري لبناني أنه تم العثور على المنصة في الأودية والغابات الواقعة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة بجنوب لبنان، وتم نقلها إلى أحد مراكز الجيش اللبناني العسكرية.

وكان مجهولون أطلقوا صاروخين، مساء السبت، من منطقة بجنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقطا في الجليل الأعلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وعلى الفور ضرب الجيش والقوى الأمنية اللبنانية طوقًا أمنيًا، حول مكان انطلاق الصاروخين، فيما قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان رداً على الصاروخين.