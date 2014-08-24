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كل الانتقالات - ليفربول يتخلى عن هدفه.. أتليتكو يزيد قوته في إيطاليا

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كل الانتقالات - ليفربول يتخلى عن هدفه.. أتليتكو يزيد قوته في إيطاليا كل الانتقالات - ليفربول يتخلى عن هدفه.. أتليتكو يزيد قوته في إيطاليا

يقدم FilGoal.com يوميا، أهم وأبرز أخبار سوق الانتقالات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

هنا بإمكانك أن تجد كل كلمة كتبتها جريدة أو موقع عن سوق الانتقالات يوم الـ24 من أغسطس.

إيكو: ليفربول يتخلى عن إيتو

صحيفة ليفربول إيكو أكدت أن النادي الأحمر قرر عدم الاستمرار في مفاوضاته مع النجم الكاميروني صامويل إيتو، بعدما ازداد مسؤولو الفريق قناعة بأن ماريو بالوتيللي يكفي في الهجوم مع ريكي لامبرت والمنفجر دانيل ستوريدج.

ديلي ستار: أخر عرض من يونايتد ليوفنتوس

مانشستر يونايتد بدأ ييأس من ضم أرتورو فيدال نجم يوفنتوس، لهذا قرر أن يضع أخر أوراقه على طاولة النادي الإيطالي.. عرض بـ40 مليون يورو بالإضافة إلى خافيير هرنانديز.

موندو: أتليتكو يطلب ريكي ألفاريس وشيرشي

يبحث أتليتكو مدريد في السوق الإيطالية عن لاعب جديد يزيد الفريق المظفر بالسوبر الإسباني قوة.. وخياره الأول هو نجم إنتر ميلان والصاعد في سماء الكرة الأرجنتينية ريكي ألفاريز.

شيرشي إلى أتليتكو؟

الاسم الثاني في لائحة أتليتكو هو أليسيو شيرشي، نجم تورينو، الذي قال رئيسه: "هناك عرض وصل من خارج إيطاليا، ولكن لم أرد بعد".

توتو سبورت: تورينو يقترب من جيوفينكو

اقترب تورينو من ضم سباستيان جيوفنكو من يوفنتوس، بعدما أكد نادي السيدة العجوز عزمه على شراء لاعب إضافي في صفوف هجوم الفريق بعد ألفارو موراتا.

توتو سبورت: نابولي خائف من فيلاني

يبدو نابولي خائفا من مروان فيلاني لاعب وسط مانشستر يونايتد، بسبب الإصابة في الكاحل التي عانى منها اللاعب البلجيكي. وهو ما يؤخر الصفقة.

كوريرو ديللو سبورت: باسا خليفة بن عطية

مدافع ليل الفرنسي، ماركو باسا سيكون الخيار الأول لروما لو رحل مهدي بن عطية عن فريق العاصمة الإيطالية متجها إلى بايرن ميونيخ ونجحت المفاوضات بين الطرفين.

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