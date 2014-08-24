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فينجر يعلق على المستوى الهزيل لأليكسس سانشيز

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فينجر يعلق على المستوى الهزيل لأليكسس سانشيز فينجر يعلق على المستوى الهزيل لأليكسس سانشيز

عقب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال على المستوى الهزيل الذي ظهر به نجم الفريق أليكسس سانشيز في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

أليكسس سانشيز شارك أساسيا كرأس حربة صريح في مباراة إيفرتون، لكن فريقه خلال الدقائق الـ45 الأولى تلقى هدفين من دون رد.

بين الشوطين، قرر فينجر سحب أليكسس سانشيز، ودفع في موقعه أولفير جيرو مهاجم منتخب فرنسا، الذي ساهم في إنهاء اللقاء بالتعادل 2-2.

وقال فينجر بعد المباراة: "أليكسس سانشيز يعرف جيدا أنه لازال غير جاهز بدنيا بنسبة 100%".

ويشير فينجر إلى أن أليكسس سانشيز المنتقل لأرسنال قادما من برشلونة عانى من إصابات في كأس العالم 2014، وتأخر في الانضمام لمعسكر المدفعجية بسبب حصوله على فترة راحة إضافية.

وتابع المدرب الفرنسي "حين يسترد لياقته كاملة، ستزداد ثقته، كل شيء مترابط ببعضه وسيتحسن تدريجيا".

وأتم "أنا غير قلق".

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