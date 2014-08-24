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ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من المخدرات خلال حملة أمنية بالأقصر

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ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من المخدرات خلال حملة أمنية بالأقصر ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من المخدرات خلال حملة أمنية بالأقصر

تمكنت مديرية أمن الأقصر، من ضبط 3 أسلحة نارية وطلقات نارية وكمية من المواد المخدرة وعدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة شنتها علي مستوي المحافظة.

كانت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر، قد شنت حملة أمنية مكبرة، بإشراف اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر استهدفت ضبط الهاربين من أحكام قضائية والمطلوبين أمنيا.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط المدعو “مصطفى . ع. ل” 45 سنة، جزار مقيم بالحبيل، دائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” بندقية اليه ” عيار ” 7.62×39 ” مطموسة الارقام، و9  طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3682/201 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الاقصر .

كما تم ضبط المدعو “محمود .ط . أ. م”، 34 سنة، عامل ومقيم بالحبيل، دائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ” طبنجة cz ” عيار ” 9مم ” مطموسة الارقام وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 136/3428 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الاقصر.
> فى مجال ضبط قضايا المخدرات والاسلحة النارية، تم ضبط المدعو “يسرى . ا. ع”، 57 سنة، عاطل مقيم نجع المهيدات، دائرة مركز شرطة الاقصر، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 500 جرام وكذا سلاح نارى عبارة عن ” مسدس ساقية ” مجهول العيار وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى ” بقصد الدفاع ” تحرر عن ذلك المحضر رقم 198/3630 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الاقصر.

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