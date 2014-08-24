الأرصاد: غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا ، وتظهر بعض السحب المنخفضة شمالا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ، والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط غربا .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وإرتفاع الموج فيما بين متر الى مترين والرياح السطحيه شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 27 34

مطروح 24 32

بورسعيد 26 33

دمياط 26 33

بلطيم 27 33

الإسماعيلية 26 40

السويس 26 40

العريش 23 36

نخل 17 39

طابا 22 39

الطور 30 37

مرسى علم 29 41

الغردقة 28 41

شرم الشيخ 31 41

رفح 23 34

كاترين 19 37

سيوة 23 41

المنيا 24 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 26 44

وسط الدلتا 26 39

أسيوط 22 39

سوهاج 23 41

الأقصر 27 44

أسوان 28 44

شلاتين 29 42

حلايب 31 39

الوادى الجديد 25 41

قنا 28 44

نويبع 29 40

السلوم 25 36