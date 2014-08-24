ضبط كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة قبل ترويجها بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة قبل ترويجها علي الشباب.

تلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات، بضبط “عماد . ح . ع 24 سنة”، عامل ومقيم بطه السبع بمدينة المنيا، وبحوزته 48 تذكرة تحتوى على كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومطواة وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة للإتجار، و”حاتم . ر . أ 34 سنة” عامل ، و”إسلام . ج . ا 25 سنة” عامل ، و”رمضان . ق . ز 20 سنة” عاطل مقيون بمغاغة، بحوزتهم لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو و500 جرام للإتجار.