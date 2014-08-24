القاهرة تستضيف غدا الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا

تستضيف القاهرة غدا الاثنين الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذى يعقد برئاسة مصر.

يشارك فى الاجتماع الذى يعقد بأحد الفنادق الكبرى وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسئول من دولة النيجر، فضلا عن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وكذا داليتا محمد داليتا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلي ليبيا وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية إلي ليبيا.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية سامح شكرى كلمة أمام الجلسة الافتتاحية التى يعقبها جلسات مغلقة لوزراء الخارجية وذلك قبل أن يعقد شكرى مؤتمرا صحفيا عصرا.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعى، بعد أن ترأست مصر اجتماعاً على مستوى كبار المسئولين عقد بوزارة الخارجية فى السادس من شهر أغسطس الجارى لتوثيق العمل السياسى المنبثق عن اجتماعات دول الجوار والذى أعد تصوراً لأساليب مساعدة الأشقاء فى ليبيا خلال المرحلة القادمة.

وفى إطار اهتمام مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.. استقبل وزير الخارجية مساء أمس السبت وفداً برلمانياً وحكومياً ليبياً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور محمد شعيب ووزير الثقافة الحبيب الأمين ووكيل وزارة الخارجية سعيد الأسود، حيث جدد شكرى خلال اللقاء تهنئة مصر بانتخاب مجلس النواب وعقد جلساته، وتطلعنا إلى التعاون مع المجلس وكذا مع الحكومة التى سيكلفها مجلس النواب فى غضون الأيام القادمة.

وأكد شكرى، خلال اللقاء، على ثوابت العلاقات المصرية الليبية وطبيعتها الخاصة فى ضوء علاقات الجوار والمصاهرة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لتطلعات الشعب الليبى وبناء مؤسسات الدولة بما يحفظ لليبيا وحدتها وسلامة أراضيها.

أ ش أ