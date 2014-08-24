كتائب القسام تقصف مطار بن جوريون ومستوطنات غلاف غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن قصف مطار بن جوريون الاسرائيلي بتل أبيب وعدد من المواقع والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة صباح اليوم.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري إنها قصفت مطار بن جوريون بصاروخ من طراز M75 (محلي الصنع).

وأشارت كتائب القسام الى انها قصفت ايضا مدينة اسدود الساحلية شمال قطاع غزة بصاروخي جراد ، ومستوطنة كفار عزة بخمسة صواريخ 107 و3 قذائف هاون 120 ، ومستوطنة بئيري في مجمع اشكول بالنقب الغربي ب 4 صواريخ 107 .

كما قصفت قاعدة رعيم العسكرية بصاروخي جراد ومفلاسيم ب5 صواريخ قسام ، وموقع كيسوفيم العسكري بقذيفتي هاون 120.

بدورها ، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها قصفت موقع ناحل عوز ب 3 قذائف هاون 120 ، والنصب التذكاري شرق بيت حانون شمال القطاع ب 6 قذائف هاون 120 ، ومستوطنة بئيري ب4 صواريخ 107 ، وموقع كيسوفيم بصاروخ 107.

وأشارت الى أنها قصفت اسدود بصاروخي جراد ، وموقع زيكيم ب 4 صواريخ 107 ، ومستوطنة “نيريم” ب 6 صواريخ c8k و4 من نوع 107

أ ش أ