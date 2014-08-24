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إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان

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إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان

أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أطلقت من الجانب السوري، صباح الأحد، وقعت في هضبة الجولان المحتلة دون أن تتسبب بإصابات.

وقال الجيش في بيان إن “خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من سوريا وأصابت نقاطا عدة في الجولان”.

وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي نقلًا عن موقع سكاى نيوز إن مصدر الصواريخ لم يعرف على الفور، لافتة إلى أن الجيش لم يرد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أطلق من الأراضي اللبنانية سقط في شمال إسرائيل، السبت، مع استمرار المواجهات في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

يذكر أنه في يوليو، دفع صاروخ أطلق من سوريا الجيش الإسرائيلي إلى قصف مواقع للجيش السوري

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