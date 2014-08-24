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ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

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ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

تواصل مديرية امن المنوفية، برئاسة اللواء ممتاز فهمى، حملاتها المكبرة بمدن وقرى المحافظة المختلفة لضبط الاسواق والخارجين عن القانون ؛ واسفرت الحملة عن ضبط 5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر.

حيث تم تحرير محضر 55388 جنح مركز اشمون ضد عبدالله .ع مسئول عن محل اسمدة زراعية بناحية قرية سنتريس – مركز اشمون وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر .

فيما تم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن السلع الغذائية و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية و8 قضايا مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم الالتزام بمواعيد التشغيل .

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