ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

تواصل مديرية امن المنوفية، برئاسة اللواء ممتاز فهمى، حملاتها المكبرة بمدن وقرى المحافظة المختلفة لضبط الاسواق والخارجين عن القانون ؛ واسفرت الحملة عن ضبط 5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر.

حيث تم تحرير محضر 55388 جنح مركز اشمون ضد عبدالله .ع مسئول عن محل اسمدة زراعية بناحية قرية سنتريس – مركز اشمون وتم ضبط 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر .

فيما تم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية و3 قضايا عدم وجود شهادة صحية و8 قضايا مزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم الالتزام بمواعيد التشغيل .