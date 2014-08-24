محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتأمين منشآت الكهرباء

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ خطة شاملة لتأمين أبراج ومحولات وخطوط الكهرباء، لضمان سلامة هذه المنشآت وحمايتها من أى أعمال تخريبية تتعرض لها.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أنه ستتم إعادة تقييم عقود الحراسة الحالية، وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى خدمات إضافية، ومضاعفة الأعداد المتعاقد عليها، لتحقيق الأمان الكافي لهذه المحطات والأبراج من أى اعتداءات عليها من العناصر الإرهابية.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اجتماعه الموسع مع المهندس أسامة عسران، رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة، وممثلي مديرية أمن الجيزة، وحضره اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس، نائبا المحافظ، ومحمد الشيخ، السكرتير العام، وراضى أمين، السكرتير المساعد، واللواء جمال حمدي سعد، مساعد مدير أمن الجيزة.

ولفت «عبدالرحمن» إلى أن الخطة تستهدف تحديد الأماكن غير المغطاة بخدمات التأمين، والاستعانة بالأشخاص ذوى الخبرة والكفاءات، والاستغناء عن أى شركات حراسة يثبت عدم جديتها في المراقبة والتأمين.

وبدوره، قال المهندس أسامة عسران إن الجيزة تضم 4 محطات لتوليد الكهرباء، قدرة 4000 ميجاوات، و8 محطات محولات جهد فائق و24 محطة جهد عالٍ و22 خطًا هوائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على 300 موزع كهرباء.

وأكد اللواء جمال حمدي أن مديرية الأمن ستقوم بتعيين دوريات راكبة على جميع مسارات خطوط الكهرباء، لتأمين الأبراج الواقعة عليها ووضع خطة مُحكمة على المنشآت المهمة والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، خاصة الكهرباء وتأمين الشبكات والمحطات، حفاظًا على قدرتها الإنتاجية.