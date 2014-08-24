تأجيل انضمام تريزيجيه للمنتخب الأوليمبي

وافق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تأجيل انضمام محمود تريزيجيه لاعب وسط الأهلي لمعسكر الفريق، بسبب ارتباطه بتأدية الامتحانات.

وكان من المقرر أن ينضم تريزيجيه إلى المنتخب الأوليمبي عقب المشاركة مع الأهلي في مباراة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

ولكن حسام البدري قرر الموافقة على تأجيل انضمام تريزيجيه لمعسكر المنتخب، بسبب ارتباط اللاعب بتأدية الامتحانات.

وينضم تريزيجيه للمعسكر يوم الثلاثاء، قبل السفر إلى المغرب يوم 31 أغسطس الجاري.

في نفس الإطار، يخوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين يومي الاثنين والجمعة مع نجوم المستقبل ومصر للمقاصة على الترتيب.

ويحسم البدري بعد المباراتين اختياراته للاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم في المواجهتين الوديتين أمام المغرب.