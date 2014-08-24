المنتخب الأوليمبي ينفي وجود خلاف مع حسام حسن

نفى أيمن حافظ مدير منتخب مصر الأوليمبي وجود خلافات بين حسام البدري المدير الفني للفريق وحسام حسن مدرب الزمالك بسبب أولوية ضم لاعبي الفريق الأبيض.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي للسفر إلى المغرب يوم 31 أغسطس الجاري، من أجل خوض مباراتين وديتين هناك مع أسود الأطلسي.

وقال حافظ في تصريحات للصحفيين: "تم الاتفاق بين حسام البدري وحسام حسن على بقاء الثلاثي ياسر إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمد بازوكا مع المنتخب، وترك أحمد سمير ومحمد عبد المجيد للسفر مع الزمالك إلى معسكره الإعدادي في النمسا".

وتابع "يراعي البدري دائما مشاركات الأهلي والزمالك الإفريقية، وحرص في الفترة الماضية على عدم ضم أي لاعب من الفريقين من هذا المنطلق".

وأضاف "العلاقة طيبة جدا مع حسام حسن، والذي يتعاون بشكل واضح في انضمام لاعبي الزمالك للمنتخب الأوليمبي، ونشكره على ذلك".