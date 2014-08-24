محافظ أسيوط يطالب الأهالي بالمشاركة فى تأمين محطات الكهرباء ضد الأعمال التخريبية

طالب اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، أهالي المحافظة وكبار العائلات بالقرى والنجوع بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات الامنية لتأمين أبراج ومحطات الكهرباء ولوحات التوزيع المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة ووضع خطة لتأمينها وتعيين أفراد حراسة من السكان المحليين والعائلات بالمنطقة لتحقيق التعاون مع الاجهزة المعنية والابلاغ عن أية أعمال تخريبية ضد أبراج ومنشأت الكهرباء وذلك للحد من إنقطاع التيار الكهربائي والحفاظ على المنشأت والبنية التحتية التي تخدم أبناء المحافظة.

وأشار حماد فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مسئولي شركات الكهرباء والاجهزة الامنية بالمحافظة اتخذت عدة إجراءات من شأنها الحد من إنقطاع التيار الكهربائى بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على تنفيذ خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمصالح والجهات الحكومية بالمحافظة وتعميم استخدام اللمبات الموفرة بجميع المنشأت والمصالح داخل نطاق المحافظة.

وناشد محافظ أسيوط المسئولين بشركات الكهرباء بأسيوط بمراعاة أوقات قطع التيار الكهربائي واستثناء الجهات والمنشآت الحيوية والخدمية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الاسعاف والمطافئ من خطة تخفيف الاحمال حفاظاً على حياة المواطنين وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المقدمة لهم مطالبا المسئولين بشرطة الكهرباء بمحاربة سرقات التيار الكهربائي والتعدى على خطوط الكهرباء والشبكات التى تؤثر بدورها على تلف الشبكات وارتفاع الاحمال ببعض المناطق.