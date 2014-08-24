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انتهاء ورشة عمل التراخيص من عملها بمطار شرم الشيخ الدولي

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انتهاء ورشة عمل التراخيص من عملها بمطار شرم الشيخ الدولي انتهاء ورشة عمل التراخيص من عملها بمطار شرم الشيخ الدولي

مطار شرم الشيخ

قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار شرم الشيخ الدولى أنهى ورشة العمل بينه و بين مطار برج العرب الدولى، فى إطار دعم مطار شرم الشيخ الدولى لمطار برج العرب للمضى قدماً فى البدء فى إجراءات التراخيص، والجدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حصل على الترخيص لثالث مرة فى ديسمبر 2013، وأكد محجوب أن هذا البرنامج من ضمن برامج تبادل الخبرات بين أعضاء لجنه تراخيص مطار شرم الشيخ وأعضاء لجنة تراخيص مطار برج العرب الدولي .

وأكد المهندس محمود محمد بندارى مدير إدارة السلامة بالمطار أن برنامج ورشة العمل الذى تم وضعه للجنة تراخيص مطار برج العرب ، كانت مكثفه إلى حد ما وذلك لضمان تحقيق افضل النتائج لكون التراخيص عمل جاد ويحتاج إلى الضغط فى العمل والدقه فى آن واحد، وأن مطار شرم الشيخ الدولى قد كلف أحد أهم عناصر لجنتها للتراخيص المهندس محمود عاصم عبد المنعم رئيس قسم التراخيص لإعداد البرنامج وتنفيذه مع المشاركين من مطار برج العرب الدولي .

يذكر أن مطار الغردقة الدولى هو أول مطار يحصل على الترخيص .

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