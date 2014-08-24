أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو .. مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى يلقي مصرعه على يد جماهيره

Google+ Print
بالفيديو .. مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى يلقي مصرعه على يد جماهيره بالفيديو .. مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى يلقي مصرعه على يد جماهيره

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الكاميروني البير ايبوسي، مهاجم شبيبة القبائل، توفي بعد إصابته بمقذوف ألقي من المدرجات بعد هزيمة فريقه 2-1 على أرضه أمام اتحاد العاصمة في الدوري الجزائري.

وقالت محطة الهداف الرياضية التلفزيونية إن ايبوسي هداف الدوري الجزائري الموسم الماضي اصيب في رأسه أثناء رشق جماهير شبيبة القبائل للاعبين بالحجارة والألعاب النارية أثناء مغادرتهم الملعب بعد المباراة، وسجل إيبوسي هدف شبيبة القبائل الوحيد في المباراة.

وذكرت تقرير لمحطة الهداف أن المهاجم الكاميروني توفي أثناء نقله لمستشفى تيزي وزو.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محند شريف حناشي، رئيس شبيبة القبائل، والذي ذكرت تقارير فقدانه للوعي لدقائق بعد معرفة وفاة ايبوسي، قوله “هذه فاجعة كبيرة.. إيبوسي كان إنسانًا رائعًا وهدافًا كبيرًا وكان عند حسن ظن الجميع”.

وبدا عز الدين آيت جودي، مدرب شبيبة القبائل السابق، والذي أشرف من قبل على تدريب المهاجم الكاميروني مصدوما، وقال “ابني يعتبر ايبوسي مثل شقيقه الأكبر، يجب إيقاف كرة القدم في الجزائر”.

واتفق معه إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وقال “هذه كارثة على الكرة الجزائرية ويجب إيقاف الدوري”.

وذكرت تقارير صحفية أن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز دعا لفتح تحقيق في وفاة المهاجم الكاميروني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»