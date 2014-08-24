بالفيديو .. مهاجم شبيبة القبائل الجزائرى يلقي مصرعه على يد جماهيره

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الكاميروني البير ايبوسي، مهاجم شبيبة القبائل، توفي بعد إصابته بمقذوف ألقي من المدرجات بعد هزيمة فريقه 2-1 على أرضه أمام اتحاد العاصمة في الدوري الجزائري.

وقالت محطة الهداف الرياضية التلفزيونية إن ايبوسي هداف الدوري الجزائري الموسم الماضي اصيب في رأسه أثناء رشق جماهير شبيبة القبائل للاعبين بالحجارة والألعاب النارية أثناء مغادرتهم الملعب بعد المباراة، وسجل إيبوسي هدف شبيبة القبائل الوحيد في المباراة.

وذكرت تقرير لمحطة الهداف أن المهاجم الكاميروني توفي أثناء نقله لمستشفى تيزي وزو.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محند شريف حناشي، رئيس شبيبة القبائل، والذي ذكرت تقارير فقدانه للوعي لدقائق بعد معرفة وفاة ايبوسي، قوله “هذه فاجعة كبيرة.. إيبوسي كان إنسانًا رائعًا وهدافًا كبيرًا وكان عند حسن ظن الجميع”.

وبدا عز الدين آيت جودي، مدرب شبيبة القبائل السابق، والذي أشرف من قبل على تدريب المهاجم الكاميروني مصدوما، وقال “ابني يعتبر ايبوسي مثل شقيقه الأكبر، يجب إيقاف كرة القدم في الجزائر”.

واتفق معه إسلام سليماني، مهاجم منتخب الجزائر وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وقال “هذه كارثة على الكرة الجزائرية ويجب إيقاف الدوري”.

وذكرت تقارير صحفية أن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز دعا لفتح تحقيق في وفاة المهاجم الكاميروني.