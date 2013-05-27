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الاتحاد الإفريقي يتهم “الجنائية الدولية” بملاحقة الأفارقة قضائيا

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الاتحاد الإفريقي يتهم “الجنائية الدولية” بملاحقة الأفارقة قضائيا الاتحاد الإفريقي يتهم “الجنائية الدولية” بملاحقة الأفارقة قضائيا

وجه الاتحاد الإفريقي اتهاما إلى المحكمة الجنائية الدولية بتعمد ملاحقة الأفارقة قضائيا بسبب عرقهم.
> ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين عن رئيس وزراء أثيوبيا هيلى مريام ديسالين قوله في ختام قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ”إن الاتحاد يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
> وأكد ديسالين أن الاتحاد الإفريقي يعتزم الإعراب عن قلقه في هذا الشأن أمام الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن 99% ممن يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية من الأفارقة.

وأوضح أن الهدف من تشكيل المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقد من الزمن يكمن في وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ، غير أن هذا الهدف تغير الأن وأصبح نوعا ما من أنواع الملاحقات.

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن مثل هذا الأمر إنما يحمل في طياته شيئا معيبا في نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية ، وهو ما نعارضه بشدة.

أ ش أ

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