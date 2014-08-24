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وزارة الخارجية تنفي مزاعم قصف طائرات مصرية لمواقع داخل ليبيا

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وزارة الخارجية تنفي مزاعم قصف طائرات مصرية لمواقع داخل ليبيا وزارة الخارجية تنفي مزاعم قصف طائرات مصرية لمواقع داخل ليبيا

ارشيفية

نفت وزارة الخارجية جملة وتفصيلاً ما ردده البعض وتناولته عدد من وسائل الإعلام حول قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها ميلشيات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس ، مؤكدة أن هذه  الأنباء عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها.

وذكرت وزارة الخارجية – فى بيان لها لها اليوم – أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع  السياسية والأمنية في ليبيا وتأمل في سرعة تشكيل حكومة وطنية بعد انتخاب مجلس النواب وبدء انعقاده ، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويسهم في بناء مؤسسات الدولة الليبية ويحفظ لها وحدتها وسلامة أراضيها.

 

أ ش أ

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