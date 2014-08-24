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وزير خارجية إيران يصل بغداد في زيارة رسمية

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وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للقاء «كبار المسئولين العراقيين».

وقال مصدر دبلوماسي عراقي، إن «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل صباح الأحد، العاصمة بغداد في زيارة رسمية»، مضيفا أن «رئيس دائرة شؤون الدول المجاورة في وزارة الخارجية العراقية وليد شلتاج كان في استقبال الوزير ظريف حين وصوله إلى مطار بغداد».

وأضاف المصدر أنه، «من المقرر آن يلتقي وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي».

وبين المصدر أن «ظريف سيلتقي كبار المسئولين العراقيين (لم يحددهم بالضبط) للتباحث حول الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد منذ توليه منصبه.

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