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قيادي بحزب الوطن : مشاركة “العسكريين” في “التصويت” يعيد البلاد الي حكم العسكر

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قيادي بحزب الوطن : مشاركة “العسكريين” في “التصويت” يعيد البلاد الي حكم العسكر قيادي بحزب الوطن : مشاركة “العسكريين” في “التصويت” يعيد البلاد الي حكم العسكر

أبدي  المهندس أشرف الطناني عضو الهيئة العليا لحزب الوطن السلفي عن تخوفه من مشاركة الجيش والشرطة فى العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن ذلك يعني عدم اغلبية للاسلاميين مجددا وعودة حاكم عسكري لمصر من جديد .

وأضاف الطناني خلال تدوينة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن حكم المحكمة الدستورية العليا يفتح الباب لتعديل الدستور خاصة للسماح بعودة المحاكمات العسكرية وعودة نشاط امن الدولة ضد كل ماهو اسلامي، وكذلك فرض الهيمنة العسكرية على كل مفاصل الدولة وتعيين المحافظين فى كل الجمهورية من اللواءات المتقاعدين.

وتوقع الطناني أنه في ظل تنفيذ هذا الحكم ستظل سيناء  منطقة مظلمه للحفاظ على السلام المزعوم، حسب وصفه، مختتما تدوينته بقوله :”ان تم كل هذا الكلام يجب علينا الاعتراف بفشل التجربة قبل ان تنجح”

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