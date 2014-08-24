أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

620 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ انهيار التهدئة

Google+ Print

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 620 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ انهيار التهدئة الثلاثاء الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان «بلغ الإحصاء العام لإطلاق الصواريخ على إسرائيل 620 صاروخا منذ انهيار التهدئة وحتى الأحد».

وفيما لم يشر البيان إلى حجم الأضرار المادية والبشرية التي خلفتها تلك الصواريخ، أضاف أن «نحو 120 صاروخا أطلقت على مناطق مختلفة من إسرائيل منذ يوم السبت وحتى صباح الأحد فقط».

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخا سقط غلى مستوطنة ناحل عوز (جنوبي البلاد) صباح الأحد، من دون أن يشير إلى سقوط قتلى أو مصابين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية