620 صاروخا من غزة على إسرائيل منذ انهيار التهدئة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 620 صاروخا أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ انهيار التهدئة الثلاثاء الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان «بلغ الإحصاء العام لإطلاق الصواريخ على إسرائيل 620 صاروخا منذ انهيار التهدئة وحتى الأحد».

وفيما لم يشر البيان إلى حجم الأضرار المادية والبشرية التي خلفتها تلك الصواريخ، أضاف أن «نحو 120 صاروخا أطلقت على مناطق مختلفة من إسرائيل منذ يوم السبت وحتى صباح الأحد فقط».

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخا سقط غلى مستوطنة ناحل عوز (جنوبي البلاد) صباح الأحد، من دون أن يشير إلى سقوط قتلى أو مصابين.